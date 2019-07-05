Лидер венесуэльской оппозиции готов к сотрудничеству с режимом Николаса Мадуро

Выступая в эфире телеканала «Франс-24», Хуан Гуайдо сказал, что «может вести переговоры с диктатором» для поиска выхода из кризиса, в котором оказалась страна", однако призвал продолжить демонстрации и оказывать дипломатическое давление на Каракас. Также, по словам оппозиционера, он готов работать с российским властями.

Неделю назад Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило о возможном возобновлении переговоров представителей Мадуро и Гуайдо. Однако позже лидер оппозиции говорил, что не намерен вести диалог с президентом.