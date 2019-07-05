В ближайшие 2 недели из так называемой «китовой тюрьмы» выпустят партию косаток и белух

Об этом журналистам рассказал директор Института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. По его словам, животных будут перевозить раз в две недели, так как первая операция показала, что вся процедура занимает от 6 до 10 дней.

Более ста млекопитающих были выловлены в Охотском море в прошлом году для продажи в китайские океанариумы. После этого экологи и правоохранительные органы нашли нарушения в содержании косаток и белух в вольерах под Находкой. Первых обитателей «китовой тюрьмы» выпустили на волю на прошлой неделе.