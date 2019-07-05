Над Черным морем заметили американский самолет-разведчик

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны, передает ТАСС.

Российский истребитель Су-27 подняли на перехват P-8A Poseidon — американского самолета-разведчика. Он приближался к южной границе России.

В Минобороны отметили, что экипаж российского Су-27 приблизился на безопасное расстояние к объекту в воздухе, идентифицировал его, и самолет-разведчик после этого «изменил направление полета от государственной границы РФ».

Российский истребитель после выполнения задачи вернулся на аэродром базирования.