Над Черным морем заметили американский самолет-разведчик
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны, передает ТАСС.
Российский истребитель Су-27 подняли на перехват P-8A Poseidon — американского самолета-разведчика. Он приближался к южной границе России.
В Минобороны отметили, что экипаж российского Су-27 приблизился на безопасное расстояние к объекту в воздухе, идентифицировал его, и самолет-разведчик после этого «изменил направление полета от государственной границы РФ».
Российский истребитель после выполнения задачи вернулся на аэродром базирования.