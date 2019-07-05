В Москве завершается сбор подписей в поддержку кандидатов на выборах в городской парламент

За депутатские кресла борются около 400 человек.

В отличие от кандидатов, выдвинутых представленными в парламенте партиями, самовыдвиженцы должны собирать подписи избирателей. В среднем по Москве в одном округе нужно заручиться поддержкой 5 тысяч жителей. Лояльные мэрии и поддержанные московским отделением «Единой России» горожане от партийной поддержки решили дистанцироваться и также идут в этот раз качестве самовыдвиженцев.

Волонтеры могут добрать подписи в течение дня. Завтра подписные листы необходимо принести в городскую избирательную комиссию. Чиновники могут придраться к оформлению, поэтому подписи по традиции собирают с запасом.

Решение о регистрации или не регистрации обязаны принять в течение 10 дней и опубликовать окончательные списки. В оставшиеся два месяца будет идти предвыборная агитация. Выборы пройдут по мажоритарной системе в 45 округах столицы.

Выборы пройдут 8 сентября.