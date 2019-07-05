Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:02, 05 июля 2019

В Москве завершается сбор подписей в поддержку кандидатов на выборах в городской парламент

За депутатские кресла борются около 400 человек.

В отличие от кандидатов, выдвинутых представленными в парламенте партиями, самовыдвиженцы должны собирать подписи избирателей. В среднем по Москве в одном округе нужно заручиться поддержкой 5 тысяч жителей. Лояльные мэрии и поддержанные московским отделением «Единой России» горожане от партийной поддержки решили дистанцироваться и также идут в этот раз качестве самовыдвиженцев.

Волонтеры могут добрать подписи в течение дня. Завтра подписные листы необходимо принести в городскую избирательную комиссию. Чиновники могут придраться к оформлению, поэтому подписи по традиции собирают с запасом.

Решение о регистрации или не регистрации обязаны принять в течение 10 дней и опубликовать окончательные списки. В оставшиеся два месяца будет идти предвыборная агитация. Выборы пройдут по мажоритарной системе в 45 округах столицы.

Выборы пройдут 8 сентября.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: У Путина нет наслаждения злом Сталин или, скажем, Иван Грозный, любили наблюдать за допросами и казнями. И они злорадствовали, когда расправлялись с врагами, у них был личный интерес…

5 679 6 65470 28.06
Kэфиры, власть, путин, политика, общество, мнения
Блоги

Маша Майерс журналист «Эха Москвы»

Столбики раздора, или Как я ездила на границу с Южной Осетией Ни один грузин, а они все разные, не скажет вам: «Надо бы послушать осетин», или «Абхазы имеют право на самоопределение», или «Как хорошо, что там есть российские базы»...

5 126 6 46659 28.06
Kгрузия, осетия, мнения
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Путин подарил понфику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и DVD-диск с фильмом Кончаловского «Грех» о жизни этого художника и скульптора

5 59 6 5390 04.07
8читать ;смотреть
Kпутин, ватикан, церковь, видео, события
Голосование
Государство имеет право утаивать от общества информацию о деталях расследования трагедий?
5 99 6 9745 03.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Любое предательство является низким и мерзким поступком Мы  являемся свидетелями, как отдельные граждане открыто льют воду на мельницу врагов России, делятся с ними информацией, полученной в период пребывания на государственных должностях…

5 114 6 40338 28.06
Kпутин, кадыров, политика, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Жыве Беларусь! Сильной и независимой страна будет тогда, когда вам будет глубоко безразлично, кто и как в другой стране на своём языке произносит название вашей страны…

5 207 6 24780 04.07
Kязыки, белоруссия, украина, молдавия, общество, мнения
Блоги

+ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Они посвятили этому песню и сняли клип…

5 53 6 6504 04.07
8читать ;смотреть
Kпроизводство, санкции, ярославль, общество, события
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Всё, что нужно помнить о Сергее Петрове 21 декабря 2012 года: голосование по третьему чтению «Закона Димы Яковлева». Он же — «закон подлецов». Петров Сергей Анатольевич — Против…

5 160 6 80976 28.06
Kвласть, рейдерство, бизнес, финансы, политика, мнения
Интервью A-Team

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Я же не анархист, чтобы не любить государство. Есть государства, которые все, мне кажется, более-менее уважают. Как Швейцарию, например…

5 76 6 9956 03.07
#слушать 51:30 8читать $скачать 11.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Либерализм — само по себе ругательное слово уже последние долгие годы. Ну как. Либералы — это враги, это оппозиционеры

5 77 6 18153 28.06
#слушать 37:37 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 154. «Тёмный» концерт Здесь Владимир Семенович называет битлов великими музыкантами. В его устах слово «великий» вообще звучало нечасто…

5 69 6 10020 29.06
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Трудные будни иностранного агента Мы ранее не рассказывали об этом, но последние два месяца московский офис движения «За права человека» работает без электричества. Во всех наших помещениях в один прекрасный момент отрубили свет…

5 43 6 6253 01.07
Kправозащитники, общество, помощь, мнения
Интервью Интервью

Григол Вашадзе гость: Григол Вашадзе грузинский политический деятель, лидер партии «Единое национальное движение»

3118623 Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…

5 73 6 11409 28.06
#слушать 53:48 8читать ;смотреть $скачать 12.3 МБ
Блоги

Марш Свободы в центре Тбилиси Протестующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахария…

5 151 6 22661 29.06
Kгрузия, протесты, общество, события
Блоги

Элтон Джон: Дорогой президент Путин, я вижу двуличие в ваших словах Музыкант назвал лицемерными слова президента России о секс-меньшинствах…

5 330 6 51011 29.06
Kлгбт, путин, права, общество, рф, мнения
Блоги

The Wall Street Journal: Призвать Россию к ответу за МН17 Комментарий ИноСМИ: Автор «Уолл-стрит джорнэл» называет неопровержимыми доказательства того, что Россия специально сбила MH17. При этом логика его суждений вызывает очень большие вопросы…

5 115 6 39558 28.06
Kполитика, общество, самолеты, события

Популярное за неделю

Новости

Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной ДНР бывшего командира ПВО из Снежного Как сообщает Би-би-си», 27 июня Владимира Цемаха вывезли на территорию, подконтрольную Украине и  доставили в Киев. Спустя два дня его арестовали.

5 9 6 14491
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Честно говоря, меня удивляет: чтобы увидеть дно, совсем не надо рисковать жизнью, можно просто включить один из федеральных каналов и наслаждаться этим зрелищем абсолютно безопасно в течении многих часов…

5 59 6 91495 03.07
#слушать 51:17 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование
В России остались генералы ФСБ, на чьих счетах нет миллионов долларов?
5 58 6 14230 02.07
Блоги

Алексей Навальный политик

Тайные богатства главного московского единоросса У Метельского есть мама. Ей 75 лет, 20 лет как на пенсии. По поводу нее есть два необычных момента. Первый и главный — ее финансовое состояние, там миллионов 100 долларов минимум. А второй — ее имя…

5 343 6 325867 01.07
Kрасследования, недвижимость, чиновники, власть, мнения
Блоги

Михаил Ронкаинен путешественник, журналист

+ Как африканцы убили страну и живут на $500 в год Как африканцы убили страну и живут на $500 в год За сколько можно убить прекрасную страну? Ребята на юге Африки управились в 10 лет…

5 178 6 160379 29.06
8читать ;смотреть
Kпутешествия, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7925091
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4098953

Сегодня в эфире