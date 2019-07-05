Бывший бразильский губернатор признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета, в том числе россиянина

Взятка должна была обеспечить победу Рио-де-Жанейро при выборе столицы игр 2016 года.

9 членов Международного олимпийского комитета получили деньги в обмен на голоса в пользу Рио на выборах столицы Олимпийских игр. Среди них был россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. В общей сложности членам МОК было выплачено 2 миллиона долларов. Причем в курсе этой взятки были бывшие президенты Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и Мишел Темер. Как сообщает издание Universo Online, об этом на суде рассказал бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, обвиняемый в коррупции. Выборы столицы Олимпийских игр 2016 года проходили в 2009 году. На финальном этапе на право принять соревнования претендовали Рио, Мадрид, Токио и Чикаго. В последнем раунде Рио-де-Жанейро обошел Мадрид с двукратным перевесом. Как поясняет издание, Кабрал заявил о взятках, чтобы заключить сделку со следствием. Он уже ранее был приговорен к 100 годам лишения свободы за коррупцию, теперь экс-губернатор Рио проходит обвиняемым по делу о подкупе членов МОК.

Россиянин Александр Попов, получивший взятку, является четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию. Членом МОК он был с 2000 по 2016 год. Сейчас он почетный член комитета, но не имеет право голоса.