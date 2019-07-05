Обвиняемую в оправдании терроризма псковскую журналистку внесли в «черный список» Росфинмониторинга

Счета Светланы Прокопьевой заблокировали. Об этом сама Прокопьева пишет у себя в Facebook'е.

Поводом к преследованию журналистки стало ее выступление на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» о теракте в здании ФСБ в Архангельске, который устроил 17-летний подросток в октябре прошлого года.

В прямом эфире Прокопьева заявила, что государство «само воспитало» поколение людей, которые с ним борются. Тогда суд оштрафовал радиостанцию на 150 тысяч рублей, а сайт «Псковская лента новостей» — на 200 тысяч.