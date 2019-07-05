В архиве британской телекомпании ITV возможно нашли видео с уличным художником Бэнкси

Как пишет The Guardian, видеосюжет 16-летней давности обнаружил репортер Роберт Мэрфи в процессе исследования творчества Бэнкси, личность которого неизвестна и лица которого никто не видел.

По словам репортера, в двухминутном видеосюжете снят человек, который занят подготовкой выставки стрит арта 2003 года, которая и прославила Бэнкси. Неназванный художник дает интервью в бейсбольной кепке. Нижняя часть его лица закрыта темной тканью.