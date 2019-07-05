Суд в Воронеже рассмотрит жалобу Roshen на доначисление налогов

Речь идет о сумме в 361,5 миллион рублей. Кондитерская фабрика корпорации Roshen недовольна решением арбитражного суда Липецкой области, подтвердившего законность доначисления фабрике налогов и штрафов за 2012 год. Заявление о признании недействительным решение инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам было отклонено.

Изначально налоговая служба обязала Roshen доплатить в бюджет 285,9 миллиона рублей НДС и 26,2 миллиона рублей пени по НДС. Украинская корпорация Roshen два года назад решила остановить Липецкую кондитерскую фабрику по политико-экономическим причинам. Сейчас производство законсервировано. Российский суд наложил арест на недвижимость фабрики.

Решение принято в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей. Это имеет отношение к незаконному возмещению НДС.

Roshen является одним из крупнейших в мире производителей кондитерской продукции.