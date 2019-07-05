Валентина Матвиенко: Использование мобильников в школах нужно ограничить
Так считает глава Совета Федерации. По словам Валентины Матвиенко, они вредят социальной жизни детей.
Матвиенко добавила, что ребенок с телефоном в руках не будет учиться.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Так считает глава Совета Федерации. По словам Валентины Матвиенко, они вредят социальной жизни детей.
Матвиенко добавила, что ребенок с телефоном в руках не будет учиться.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…