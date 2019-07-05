Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной ДНР бывшего командира ПВО из Снежного

Как сообщает BBC, 27 июня Владимира Цемаха вывезли на территорию, подконтрольную Украине и доставили в Киев. Спустя два дня его арестовали. Как сообщил киевский адвокат задержанного Роман Гонтарев, Цемаха обвиняют в создании террористической группы, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Дочь задержанного Мария считает, что отца могут привлечь к ответственности по делу о крушении малазийского Боинга, сбитого в Донбассе, хотя, по ее словам, Цемах к этому не имеет никакого отношения.