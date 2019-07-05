7-летнюю девочку, серьезно пострадавшую в опекунской семье, перевезут из Ингушетии в Москву

Об этом ТАСС сообщили в республиканском Минздраве. Ребенок был госпитализирован со множественными телесными повреждениями, кровоподтеками, ссадинами и ушибами. По поручению ВРИО главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, девочку отправят в клинику Рошаля для дальнейшего лечения.

Сейчас ребенку проводится сложная операция, чтобы избежать ампутации рук. Уполномоченный по правам ребенка В Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что девочку до такого состояния довела тетя по отцовской линии. Она уже задержана.