Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы в Белгород
«Скоро они попадут в место отбывание наказания», — сказал адвокат Игорь Бушманов. Футболисты выйдут на свободу до конца года. Мамаев в ноября, а Кокорин в декабре.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
«Скоро они попадут в место отбывание наказания», — сказал адвокат Игорь Бушманов. Футболисты выйдут на свободу до конца года. Мамаев в ноября, а Кокорин в декабре.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…