7-летняя девочка, серьезно пострадавшая в опекунской семье в  Ингушетии, прооперирована.

Как рассказал ИФ представитель мэрии Назрани, из-за тромба у ребенка было нарушение кровообращение. При поступлении в больницу рука девочки была стянута жгутом. После операции кровообращение улучшилось. Девочка была госпитализирована с множественными ушибами и травмами. Возбуждено уголовное дело. Следователи уже допросили мать ребенка, тетку по отцовской линии и ее супруга. Саму девочку, как ожидается, сегодня перевезут в Москву для дальнейшего лечения.