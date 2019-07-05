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03:20, 05 июля 2019

Эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ, обратился в суд Лондона с иском к  своей жене, принцессе Хайи аль Хусейн.

Она, по  сообщениям СМИ, тайно покинула Дубай, забрав двоих детей 7 и 11 лет, и собирается требовать от эмира развода. Как передает CNN, принцесса обосновалась в Великобритании. ABC News сообщает, что предметом иска стал вопрос об опекунстве над детьми. Ожидается, что семейный отдел Высокого суда будет рассматривать дело 30 и 31 июля. Пресс-служба суда подтвердила даты слушаний, но  личности участников процесса не  раскрыла.



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