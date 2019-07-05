В Москве завершается прием документов на выдвижение кандидатами в депутаты МГД.

Как сообщили ИФ в Мосгоризбиркоме, процедура выдвижения кандидатов завершится сегодня в 18:00 Подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей — в 18:00 6 июля. На сегодняшний день, на 45 депутатских мест выдвинулись 410 человек. Лидером по числу выдвинутых кандидатов стал 43-й округ, где баллотируется 16 человек, включая артиста Андрея Соколова, экс-лидера «Яблока» Сергея Митрохина, юриста ФБК Любовь Соболь. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам. В трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по электронному голосованию.