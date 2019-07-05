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02:04, 05 июля 2019

Офицеров -подводников, погибших при пожаре на атомной глубоководной станции АС-31, похоронят тайно.

По  сведениям «Фонтанки», родственники погибших решили, что моряки будут похоронены в Санкт-Петербурге. Дату и место похорон официально объявлять не будут. На церемонии будут присутствовать только родные, близкие друзья и сослуживцы. В результате пожара погибли 14 человек. По сообщениям СМИ, еще от  4 до 5 моряков доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. Об их состоянии ничего не сообщалось.



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