Офицеров -подводников, погибших при пожаре на атомной глубоководной станции АС-31, похоронят тайно.

По сведениям «Фонтанки», родственники погибших решили, что моряки будут похоронены в Санкт-Петербурге. Дату и место похорон официально объявлять не будут. На церемонии будут присутствовать только родные, близкие друзья и сослуживцы. В результате пожара погибли 14 человек. По сообщениям СМИ, еще от 4 до 5 моряков доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. Об их состоянии ничего не сообщалось.