В Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Подземные толчки ощущались в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Информации о жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась. В городе Риджкресте зафиксировано несколько пожаров из-за поврежденного газопровода. Это первое землетрясение в Калифорнии магнитудой выше 6 за последние пять лет. В 1994 году в результате такого же по мощности землетрясения в окрестностях Лос-Анджелеса погибли 60 человек, более семи тысяч получили ранения.