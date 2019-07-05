Экс-губернатор Рио-де-Жанейро признался в покупке голосов при выборе столицы ОИ-2016.

Сержиу Кабрал рассказал на суде, что заплатил 2 млн долларов на тот момент президенту ИААФ и члену МОК Ламину Диаку за девять голосов в пользу столицы Бразилии. Деньги, по словам Кабрала, якобы предоставил бразильский предприниматель Артур Соарес. Допрос был проведен по инициативе защиты экс-губернатора, который хочет заключить сделку со следствием. Кабрал был задержан в 2016 году в рамках расследования хищений в нефтегазовой Компании «Петробраз» и приговорен к 100 годам

тюрьмы за коррупцию.