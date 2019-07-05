В Ингушетии с множественными ушибами и травмами госпитализирована 7-летняя девочка.

Она воспитывается в опекунской семье. Происхождение следов побоев и истязаний предстоит выяснить компетентным органам. Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Анна Кузнецова, ребенка могут перевезти в одну из больниц в Москве. Сейчас девочка находится в детской республиканской больнице. Ей проводят сложную операцию, чтобы спасти руки от ампутации. Возбуждено уголовное дело. Задержана подозреваемая.