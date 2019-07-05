Заседание Совета Россия-НАТО должно сегодня пройти в Брюсселе

Приостановление Москвой действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должно стать главной темой Совета Россия-НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг, он будет председательствовать на сегодняшнем заседании в Брюсселе, на днях предупредил: у России есть время до августа для сохранения соглашения. НАТО призывает Москву уничтожить крылатые ракеты, которые нарушают условия договора. И обещает ответные меры в случае отказа это сделать. Столтенберг заверил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками. Заявив: в НАТО не хотят новой гонки вооружений. Представители Москвы на заседании совета выразят беспокойство по поводу наращивания активности стран альянса возле российских границ, в том числе всё большим количеством военных учений в странах Балтии и Украине. Москва также считает, что НАТО готовит цветные революции в ряде стран ОДКБ и намерена привести к власти режимы, подконтрольные Западу, об этом сообщил Российской газете замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

Представители США на Совете также хотят поставить вопрос об освобождении украинских моряков, которые остаются в СИЗО Лефортово. Их пограничники ФСБ задержали в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Киев считает моряков военнопленными. Москва с этим не согласна.