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00:01, 05 июля 2019

Компенсации за утраченное имущество начнут сегодня выплачивать в Иркутской области

По 50 тысяч рублей выплатят за частичную утрату имущества, по 100 тысяч – за полную. Деньги поступят на банковские счета. В зоне затопления обследовали уже более тысячи домов, работа по оценке ущерба продолжается. Согласно сообщению властей, комиссии будут работать и в выходные. Руководство Иркутской области предварительно оценило материальный ущерб от паводков в 29 млрд рублей. Восстановить уже нельзя 3,5 тысячи домой. Оценочные комиссии работают во всех населенных пунктах, которые пострадали от наводнения. В первую очередь готовятся компенсации за утраченные предметы первой необходимости. Среди них холодильники, плиты и мебель. Число погибших от паводка в Иркутской области превысило 20 человек. По последним данным, остаются подтопленными 16 населенных пунктов.

Контролировать потоки гуманитарной помощи в регионе будет полиция.



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