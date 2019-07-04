Власти Крыма подали в суд на российскую компанию Zenden из-за отказа от строительства обувной фабрики

Иск направлен в Арбитражный суд. В правительстве региона обвинили компанию в невыполнении обязательств по заключенному договору. Производитель обуви может потерять статус участника свободной экономической зоны, который предполагает ряд налоговых льгот. Вопрос о возмещении налоговых преференций будет определен в суде, — передает РБК.

О начале строительства фабрики объявили в апреле 2016-го года, но в 2017-м строительство было приостановлено. В компании это объяснили некомпетентностью контрагентов из числа местных застройщиков.