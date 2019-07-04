Отозваны законопроекты о запрете продаж смартфонов без российского программного обеспечения

Это сделал автор инициативы, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных Госдумы. Причины такого шага пока неизвестны. Жигарев возглавляет думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Пакет законопроектов о запрете продаж компьютеров и телефонов без установленных программ из специального реестра он внес в парламент накануне.