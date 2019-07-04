В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами жестоких истязаний

Врачи пытаются спасти ребенка от ампутации рук, передает «Интерфакс». Детский омбудсмен Анна Кузнецова написала в «Фейсбуке», что решается вопрос о перевозки девочки на лечение в Москву. Мэр Назрани Алихан Тумгоев сказал, что в его городе произошел вопиющий случай невиданной жестокости. По данным МВД, последние полгода девочка жила в семье близкой родственницы. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что по подозрению в насилии задержана родная тетя пострадавшей. Что с родителями девочки, не уточняется