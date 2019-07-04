Бывший губернатор Рио-де-Жанейро признался, что подкупил членов Международного олимпийского комитета

Сержио Кабрал сказал, что заплатил в 2009 году на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Бывший глава Рио-де-Жанейро сказал об этом во время судебного заседания, сообщает издание «Глобо». По словам Кабрала, Диак обещал ему пять или шесть голосов в обмен на полтора миллиона долларов.