В Тбилиси организовали рок-концерт под лозунгом «Нет российской оккупации»

Перед зданием парламента выступила, в частности, супруга бывшего президента страны Георгия Маргвелашвили. Мака Чичуа спела песню о том, что Грузия никогда не сдастся врагу, а бывший секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили исполнил соло на электрогитаре, передает «Интерфакс». Организаторы акции намерены в субботу провести новое шествие с требованием оставки главы МВд после жесткого разгона протестов, которые были вызваны тем, что российский депутат на Межпарламентской ассамблее православия сел в кресло спикера грузинского парламента.