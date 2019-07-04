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22:00, 04 июля 2019

Валентина Матвиенко предложила запретить в школах мобильные телефоны

Они вредят детям, заявила спикер Совета Федерации. Матвиенко сегодня также сказала о вреде интернета для детей. По ее словам, из сети исходит яд  античеловечности.



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