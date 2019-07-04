Украинские спецслужбы задержали и вывезли из непризнанной ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха

Рядом с этим городом был сбит малайзийский Боинг.

Бывший зенитчик вооруженных сил самопровозглашенной ДНР, был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня. Там родственники обнаружили следы крови и борьбы. Затем его переправили через линию соприкосновения на территорию, которая находится под контролем украинской армии. Информацию о задержании Владимира Цемаха Русской службе Би-би-си подтвердили его киевский адвокат и дочь, они живет в ДНР. Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего командира ПВО в городе Снежное на два месяца. Произошло это 29 июня. Обвинение предъявили по статье о «Создании террористической группы или террористической организации». Фигуранту уголовного дела грозит наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Дочь Цемаха Мария опасается, что ее отца могут наказать за сбитый Боинг, хотя она утверждает, что он не причастен к преступлению. По ее словам, он не был ключевой фигурой просто как обычный военный стоял на блокпосту.

На украинском сайте «Миротворец» указано, что Владимир Цемах «принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года».