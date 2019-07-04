Россия и Чехия договорились до конца лета сохранить авиасообщение в прежнем объеме
Переговоры между сторонами продолжатся осенью, — сообщают информагентства со ссылкой на чешский Минтранс.
На днях Чехия существенно сократила разрешения на рейсы российских авиакомпаний в Прагу. По сведениям газеты «Ведомости», причиной конфликта стало давление российского Минтранса. В частности, Россия предлагала увеличить число рейсов в столицу Чехии в обмен на разрешение чешской национальной компании летать из Праги в Сеул над Сибирью.