Россия и Чехия договорились до конца лета сохранить авиасообщение в прежнем объеме

Переговоры между сторонами продолжатся осенью, — сообщают информагентства со ссылкой на чешский Минтранс.



На днях Чехия существенно сократила разрешения на рейсы российских авиакомпаний в Прагу. По сведениям газеты «Ведомости», причиной конфликта стало давление российского Минтранса. В частности, Россия предлагала увеличить число рейсов в столицу Чехии в обмен на разрешение чешской национальной компании летать из Праги в Сеул над Сибирью.