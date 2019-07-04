Комиссия по этике «Единой России» вынесла замечание депутату гордумы Югорска из-за угрозы изнасиловать бывшего коллегу

Об этом экс-депутат Антон Пантин написал в своем Фейсбуке. По его словам, то ли комиссия по этике в Москве у «единороссов» – «полное фуфло, то ли Александр Беккер настолько крут».

Ранее Пантин получил отказ от Следственного комитета по Югре в возбуждении уголовного дела против Беккера. В жалобе бывший депутат говорил, что Александр Беккер угрожал ему из-за статей, которые Пантин о нем писал в агентстве «Точка ньюс».