Лидер «Справедливой России» назвал абсурдной идею регулирования Минсельхозом сбора грибов и ягод

Сергей Миронов сказал, что это напоминает ему налог на воздух из сказки «Чиполлино» Джанни Родари. Он предположил, что, видимо, создадут Росгрибнадзор, ягодный департамент и управление дикорастущих трав, — передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу его фракции.

Накануне стало известно, что Минсельхоз намерен получить полномочия по регулированию в сфере сбора и переработки ягод, грибов, орехов, березового сока и лекарственных растений.