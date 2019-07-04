Татьяна Москалькова заявила, что суд должен принять во внимание издевательства отца над сестрами Хачатурян

Уполномоченный по правам человека сказала, что очень сочувствует этим девочкам, — передает РИА. Омбудсмен также добавила, что попросила прокуратуру проверить претензии правозащитников к следствию.

В конце июня стало известно, что трем сестрам предъявили обвинение в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору. В отношении младшей дело выделено в отдельное производство, поскольку ее признали невменяемой. Обвиняемые рассказали в суде, что несколько лет терпели издевательства со стороны отца. Одну из девочек, по их словам, он насиловал.