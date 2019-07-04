Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство ЕС будет выстраивать хорошие отношения с Россией

Президент отметил, что от Москвы нельзя требовать выполнения минских соглашений «и особенно той части, которая к России вообще не относится», — передает РИА. В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство страны будет работать над созданием условий для снятия санкций с России, — сообщает РИА. Путин выступил на пресс-конференции в Риме после переговоров с итальянским премьером.

На пост главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Наблюдатели считают, что она будет проводить более жесткую линию в отношении России, чем Жан-Клод Юнкер.