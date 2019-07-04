Валентина Матвиенко заявила, что из интернета исходит опасный для детей «яд античеловечности»

Спикер Совета Федерации сказала, что всемирную сеть недаром называют паутиной, в которую легко попадают доверчивые детские души. Как передает Интерфакс, в этой связи Матвиенко призвала развивать качественные диалоговые площадки в цифровой среде, которые должны быть наполнены реальными жизненными смыслами. Что спикер Совета Федерации под этим понимает, она не пояснила.

Матвиенко также предложила запретить смартфоны в школах, но эта идея не встретила понимания в Госдуме.