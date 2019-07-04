Ассоциация защиты бизнеса вступилась за топ-менеджеров автодилера «Рольф»

Возможная остановка работы крупнейшей на рынке компании может навредить экономике России. Это заявил глава организации Александр Хуруджи. По его словам, компания отчисляет более 9-ти миллиардов рублей налогов, а в число корпоративных клиентов входят МЧС, МВД, ФСБ, Федеральная таможенная служба и РЖД, — передает ТАСС.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца «Рольфа», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова и других руководителей компании, которых подозревают в выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей. Сергей Петров сказал «Эху Москвы», что он невиновен и дело, по его версии, связано с прослушкой сотрудниками ФСБ его частных разговоров.