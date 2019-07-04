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20:00, 04 июля 2019

Псковская журналистка Светлана Прокопьева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Она рассказала «Эху Москвы», что узнала о блокировке счета, когда попыталась снять с него деньги. Журналистка отметила, что все средства у нее на карте, наличных не было.

В феврале стало известно, что против бывшего главного редактора газеты «Псковская губерния», которая сотрудничала с рядом СМИ, в том числе с «Эхом Москвы», возбудили дело о публичном оправдании терроризма. Поводом стали ее слова в эфире «Эха Москвы в Пскове», где она рассуждала о причинах самоподрыва 17-летнего студента в здании управления ФСБ в Архангельске.



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