Во ФСИН отрицают информацию о существенном ухудшении состояния здоровья Пола Уилана

Его состояние удовлетворительное. С просьбой обследовать гражданскими врачами он не обращался, — сообщила официальный представитель ведомства Кристина Паньшина. Она отметила, что показаний для обследования Уилана в сторонних медорганизациях на данный момент нет.

В понедельник в американском посольстве сообщили, что Полу Уилану в СИЗО стало хуже, а приглашенного врача к нему не пустили. Гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, бывший морпех, был задержан в Москве в конце прошлого года. Его обвиняют в шпионаже.