Министерства транспорта Чехии и России договорились сохранить число рейсов национальных авиаперевозчиков до конца лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя чешского ведомства.

Ранее компании «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» были вынуждены отменить рейсы в Прагу. Авиационные власти Чехии аннулировали выданные разрешения на полеты из-за того, что Москва не согласовывала условия полетов над Сибирью для чешских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Корею и Японию.