Прекращены три административных дела, которые завели в отношении задержанных на митинге в поддержку Ивана Голунова

Прекращены три административных дела, которые завели в отношении задержанных на митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова. Суд не поверил показаниям силовиков.

Головинский суд прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева. Решение приняла судья Лилия Винедиктова. Задержанных в ходе акции 12 июня обвиняли в нарушении правил участия в публичном мероприятии, что создало помехи транспорту и пешеходам, пишет сайт «ОВД-Инфо» со ссылкой на юриста Константина Бойкова, представляющего интересы задержанных. В действиях фигурантов административных дел не нашли состава правонарушения. В постановлениях отмечается, что «суд… критически относится к пояснениям свидетелей, поскольку он могли ошибаться, из-за множества задержаний. По мнению адвоката судья увидела, что протоколы у разных задержанных очень похожи и для вынесения решения решила отсмотреть видеозапись. Всего число задержанных насчитывает 550 человек, уже рассмотрено 80 дел, большинству задержанных выписывают штрафы.

12 июня несколько тысяч человек вышли на несанкционированный марш, чтобы поддержать уже освобожденного Ивана Голунова и потребовать наказания для тех, кто стоит за его преследованием.