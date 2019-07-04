Алексей Кудрин заявил, что в США и Европе лучше ситуация с семейными традициями, чем в России

По словам главы Счетной палаты, Россия опережает по детской смертности. В нашей стране приходится пять случаев на тысячу рожденных, а в Евросоюзе – три. На 100 браков в России 63 развода, в Германии – 38. По абортам Россия обгоняет США и Германию в два раза. Детская бедность в России с 2013-го по 16-го выросла с 19-ти до 26%. Как передает Интерфакс, Кудрин выступил на заседании Совета при президенте по защите семьи.