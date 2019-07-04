Именем погибшего на глубоководном аппарате капитана 1-го ранга Дениса Опарина назовут школу в Мурманской области

Это сообщили ТАСС в руководстве учебного заведения в военном поселке Оленья Губа, где учился подводник. По данным Минобороны, Денис Опарин награжден орденом Мужества, медалью За заслуги перед Отечеством 2-й степени и медалью Ушакова.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в понедельник в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков, среди которых семь капитанов 1-го ранга, а также два героя России. Обстоятельства инцидента засекречены.