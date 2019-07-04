Совместная комиссия УЕФА,РФС и Премьер-Лиги изучит возможность проведения в Чечне международных матчей под эгидой УЕФА

Совместная комиссия УЕФА, РФС и Премьер-Лиги изучит возможность проведения в Чечне международных матчей по футболу под эгидой УЕФА, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства республики.

Рабочая группа Европейского футбольного союза по чрезвычайным ситуациям еще в 2013 году постановила, что на территории Северного Кавказа матчи под эгидой УЕФА проводиться не должны. С тех пор футбольные чиновники регион с официальными визитами не посещали. Однако выяснилось, что запрет на проведение международных матчей на Кавказе действует до сих пор. В чем могли убедиться осенью прошлого года молодые футболисты махачкалинского «Анжи» . Вынужденные проводить домашние матчи Юношеской лиги УЕФА в Астрахани.

С целью изменить ситуацию в Грозный прибывает серьезная делегация В которой, помимо российских футбольных чиновников — руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц и директор по безопасности Европейского футбола Желько Павлица.

Сообщается, что члены комиссии осмотрят аэропорт «Грозный», гостиницы, в которых будут проживать спортсмены, посетят стадион «Ахмат-Арена» и Академию футбола «Рамзан».

Также запланирована встреча делегации с главой республики Рамзаном Кадыровым и посещение Российского университета спецназа в Гудермесе.