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18:26, 04 июля 2019

КС повторно рассмотрит жалобу детей репрессированных, которые требуют вернуть отнятые при Сталине квартиры в Москве

Конституционный суд повторно рассмотрит жалобу детей репрессированных, которые требуют вернуть отнятые при Сталине квартиры в Москве.

Дети москвичей высланных из родного города много лет назад добиваются права вернуться в столицу. Сделать это не могут. Впрочем, некоторые потомки репрессированных и позже реабилитированных сдаваться не собираются. Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева — женщинам около 70ти лет — добились от Конституционного суда повторного принятия их жалобы. Её должны рассмотреть осенью. Женщины просят проверить, не противоречит ли московский закон «Об обеспечении права жителей города на жилые помещения» федеральному. Они добиваются права встать в очередь на получение соцжилья в столице. Дети репрессированных из разных регионов. Кировской и Владимирской областей, а также Коми. По федеральному закону у реабилитированных и их семей есть право вернуться в то место, где они жили до репрессий и высылки. Однако в законодательстве Москвы отдельно про эту категорию ничего не сказано и значит к ней применяются правило общие для всех. Для получения квартиры нужно жить в столице не меньше 10 лет и быть малоимущим. Так федеральный закон по мнению женщин входит в противоречие с московским, который не позволяет детям репрессированных восстановить свои права. Обращались в военную прокуратуру и ФСБ, им подтвердили: они должны вернуться в Москву. А в столице их отправили в суды. «Судимся уже долгое время», — призналась в интервью изданию «Медуза» Елизавета Михайлова, чей отец – он работал представителем Совнаркома в Азербайджане — в конце 30х годов прошлого века был арестован за якобы подготовку к контрреволюции, и на 8 лет сослав в Магадан. После выхода из лагеря его ещё раз арестовали и отправили в Красноярский край. Михайлова позже реабилитировали. Как и отцов остальных женщин, обратившихся в КС. Адвокат трёх семей репрессированных Григорий Вайпан в интервью «Медузе» отметил, что Москва единственный российский регион, который не учитывает особый статус реабилитированных лиц и предъявляет к ним общие требования постановки на жилищный учёт. Он доволен тем, что КС снова рассмотрит жалобу и надеется, что суд встанет на сторону женщин.

Обращение детей репрессированных в КС поддержали правозащитники Мемориала и глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.



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