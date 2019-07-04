Федеральное медико-биологическое агентство просит правительство купить французский самолет Falcon

Федеральное медико-биологическое агентство, подотчетное Минздраву, просит правительство купить французский самолет Falcon для индивидуальной эвакуации больных. Он дешевле аналогов, в том числе российских, — пояснили Интерфаксу в Минздраве. Сейчас в распоряжении агентства есть только спецборт Ан-74. На данный момент он законсервирован из-за того, что двигатели украинского производства выработали свой ресурс.

Источник РБК утверждал, что Федеральное медико-биологическое агентство обсуждало поставку спецверсии «Сухой Суперджет 100» с производителем компанией гражданского самолета «Сухого» и получило от него коммерческое предложение. РБК отмечает, что французский самолет стоит 4 миллиарда рублей, а «Сухой Суперджет» – более пяти миллиардов.