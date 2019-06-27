Избирательные комиссии в муниципальных округах массово отказывают в регистрации кандидатам от оппозиционных партий

Избиркомы не принимают документы под предлогом неправильного оформления или намеренно их бракуют.

На протяжении двух недель кандидаты от оппозиционных партий и независимые активисты физически не могли попасть в некоторые избирательные комиссии из-за фальшивых очередей. То есть пройти, как его успели прозвать, «мускульный фильтр». После того, как они сдали документы, в дело вступил фильтр бюрократический — кандидатов отказываются регистрировать. Председатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина сообщила, что, цитирую, «Нашим кандидатам в комиссиях Звездное, Гагаринское, Литейный сказали, что они не донесли документы, хотя ранее сами же и подписали расписку, что документы приняли»КЦ. Также муниципальные избиркомы отказываются регистрировать представителей от Яблока, Партии Роста, КПРФ и самовыдвиженцев. Марина Шишкина по этому поводу обратилась в Центризбирком, Горизбирком и Следственный комитет. О том, что выборы в Северной столице нуждаются во внешнем контроле в эфире «Эха Москвы» сказал и петербургский омбудсмен Александр Шишлов.

Сегодня до 20 дней продлили срок приема документов у кандидатов в депутаты округа «Саперное». Ранее горизбирком из-за нарушений продлил этот срок еще в пяти муниципальных комиссиях. Представители оппозиции подсчитали, что в 20 из 109 избиркомов города грубо нарушают закон . При это сообщений о том, что кандидаты от «Единой России сталкиваются с каким-либо проблемами, практически не поступало

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев накануне заявил, что избирательная кампания в Петербурге проходит в штатном режиме.