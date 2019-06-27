Координатор организации «Объединенные демократы» в Петербурге Андрей Пивоваров пожаловался в ЕСПЧ

Координатор организации «Объединенные демократы» в Петербурге Андрей Пивоваров пожаловался в Европейский суд по правам человека. Пивоварова и его соратника Александра Шуршева арестовали на 10 суток за организацию «несанкционированного митинга внутри согласованного шествия 1 мая». О том, как до ЕСПЧ удалось донести эту полицейскую формулировку, «Эху Москвы» рассказал юрист Александр Передрук.

На первомайской демонстрации в Петербурге задержали почти 70 человек.