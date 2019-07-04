Глава Роснефти строит дом в Барвихе

Его примерная стоимость – около 18 миллиардов рублей. За конфиденциальность строительства отвечают сотрудники Росгвардии, — утверждает издание База. В расследовании отмечается, что земля, на которой ведется строительство, огорожена высоким забором. Изданию удалось внедрить на стройку своего человека, который проработал там некоторое время. Кстати, в Росреестре хозяином земли значится «Российская Федерация». Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме. Он сказал, что вопросы о личной жизни и личном имуществе главы компании не относятся к его компетенции.