В Вашингтоне сегодня состоится первый в истории страны военный парад в честь праздника Дня Независимости — на таком нетрадиционном способе его проведения настоял президент Дональд Трамп, который изменил и традиционное место празднования 4-го Июля. Параллельно с торжествами и танками в столице США будут проходить и протесты против Трампа.

День Независимости — главный национальный праздник страны, в который США отмечают принятие декларации Независимости 4 июля 1776 года. Предыдущие президенты традиционно проводили пикник у Белого Дома с участием обеих политических партий. Параллельно на национальном молле шли народные празднования и фестивали. В этом году Дональд Трамп полностью изменил традицию — вместо бипартийного пикника состоится его выступление на мемориале Линкольну, в сопровождении военных генералов, а в числе гостей и вип-гостей будут доноры Республиканской партии. И главное, что 4 июля в Вашингтоне состоится военный парад с участием танков Абрамс на улицах столицы и истребителей в небе. Из-за этого гражданское авиасообщение в Вашингтоне будет закрыто на два часа. Танки должны проехать по Арлингтонскому мосту, который ведет от Арлингтонского кладбища к мемориалу Линкольна — городские власти уже заявили, что танки разрушат дорожное полотно и поставят под угрозу сохранность моста. Абрамсы проедут по дорогам Вашингтона впервые с 1991 года, после победы США над Ираком в иракской войне. Чтобы профинансировать военный парад, Трамп распорядился перенаправить 2,5 миллиона долларов из бюджета национальной парковой службы. В какую сумму всего обойдется парад, Администрация Трампа не раскрывает.

Параллельно с этим в Вашингтоне, где 96% жителей проголосовали на выборах за Хиллари Клинтон, состоятся и протесты против Трампа — протестующие хотели запустить в воздух надувной шар в виде карикатуры на президента США в подгузнике Baby Trump, но национальная парковая служба разрешила надуть шар только воздухом, а не гелием — и не разрешила размещать его в пределах видимости мемориала Линкольну. Тем не менее, активисты намерены все равно принести бейби Трампа на акцию протеста. Туда же прибудет и гигантский робот в виде трампа, сидящего на унитазе и пишущего твиты.

Мэр Вашингтона Мюриель Баузер раскритиковала военный парад Трампа, заявив, что «президент не чествует военных, а прославляет военную мощь».