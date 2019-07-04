Президент Путин считает преждевременным вопрос, уйдет ли он из политики в 2024-ом году, когда заканчивается его президентский срок. «Впереди еще пять лет напряженной работы, и при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — сказал Путин в интервью газете Corriere della Serra перед визитом в Италию. Путин добавил, что ему есть чем заняться в качестве президента. В своем интервью Коррьере дела Сера Владимир Путин отрицает вмешательство в европейские выборы и высоко оценивает позицию правого итальянского политика Маттео Сальвинии.

В интервью Владимир Путин вспомнил, как в Москве в 2014 году они встречались с нынешним вице-премьером Сальвини и обсуждали перспективы российско-итальянских связей. Москва, со слов Путина, была готова отменить контрсанкции, сильно ударившие по итальянскому экспорту, но они стали реакцией на решения, принятые всеми странами ЕС, включая Италию, отмечают западные наблюдатели. – Толчком к отмене российских контрмер, должны стать действия самой Европы, и в этом она будет руководствоваться своими интересами, а не «чужими подсказками», цитирует президента итальянская версия общеевропейского издания Local, явно намекая, что эти подсказки исходят от США. Что касается контактов Москвы с итальянскими и другими политическими силами, то в случае с Италией, эти отношения развиваются на уровней партийных связей между Единой Россией и партией Лига все того же Сальвинии, пишет портал, напоминая при этом, что партия и ее лидер не раз высказывали восхищение Путиным, но одновременно категорически отрицали то, что Россия могла когда-то спонсировать это политическое объединение.

Встреча с Папой Франциском – третья для российского президента, продолжает Local. – Учитывая, что отношения между Римской католической церковью и Ватиканом были восстановлены всего десять лет назад, автор публикации во многом связывает их возродившиеся контакты с Патриархом Кириллом.

Агентство Франс пресс, цитируя высокопоставленного представителя российской делегации, пишет, что экономические вопросы будут на переговорах с итальянским президентом и премьером приоритетными, напоминая, что взаимный итальянско-российский товарооборот сегодня не достиг и половины уровня 2014 года. В прошлом месяце на саммите Евросоюз распространил санкции на целые сектора российской экономики до конца текущего года. Эти меры предполагают запрет на некоторые виды импорта и экспорта из Крыма и ограничивают европейские компании в сфере инвестирования и развития туристического бизнеса, пишет Франс-пресс.

Агентство напоминает, что итальянский премьер, с которым сегодня встречается Путин, ранее высказывал свое согласие с позицией Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуться в Большую Восьмерку.