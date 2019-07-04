Украинские спецслужбы вывезли с территории непризнанной ДНР бывшего зенитчика

Владимир Цемах был начальником ПВО в городе Снежное в 2014-м году, рядом с которым в то время был сбит малайзийский «Боинг». Факт его задержания Русской службе Би-би-си подтвердили его киевский адвокат и дочь, проживающая на территории самопровозглашенной ДНР. По словам адвоката, в конце июня суд в Киеве арестовал Цемаха на 2 месяца. Обсуждать детали дела защитник Роман Гонтарев отказался, сославшись на тайну следствия.